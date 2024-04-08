Cehennem çukuru derinleşiyor

Siyonist İsrail rejiminin 7 aydır katliamları altında yaşam mücadelesine sahne olan Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 207'ye çıktı. Gazze'nin dört bir yanı mezarlığa dönmüş durumda. Açlık, kıtlık ve yokluk her yerde. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımları engellediği Gazze'deki kıtlığın bebek ve çocukların ölümüne yol açtığını belirterek, "Gazze'deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor" uyarısında bulundu. Lazzarini, "Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı. İsrail'in dayattığı kuşatmadan doğan kıtlık durumu daha da kötüleştiriyor. Sonuç olarak insan yapımı kıtlık, bebeklerin ve küçük çocukların bedenlerini yiyip bitiriyor" uyarısında bulundu.Öte yandan katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinden beklenmedik şekilde çekilmesi yine bir kirli oyun olarak yorumlandı. İsrail ordusunun Han Yunus'taki askeri varlığını azaltmaya yönelik hamlesinin kuzeydeki Refah kentine yönelik olası saldırının ön hazırlığı olabileceği belirtildi. İsrail ayrıca Netzarim Koridoru'yla Gazze Şeridi'ni ikiye böldü. Han Yunus'ta kalan askerlerin de buraya yerleştirildiği öğrenildi. İsrail'in Han Yunus hamlesinin arkasında Mısır'da devam eden esir takası görüşmeleri nedeniyle göz boyamak da olabileceği öne sürüldü. Esir takasında önemli gelişmelerin yaşandığı iddia edilirken İsrail Savaş Kabinesi'nde konu hakkında anlaşmazlıklar başgösterdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, rehine anlaşması konusunda doğru zamanda olduklarını ve bu kararın "bedelini ödemeye hazır olduklarını" söyledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Refah'a yönelik bir operasyondan geri adım atılması durumunda, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması gerekeceğini savundu.İsrail'inarkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus'ta sokaklar tanınmaz hale geldi. Hayatta kalabilen bölge sakinleri çekilmenin ardından evlerini ve geride kalanları kontrol etmek için Han Yunus'a döndü. Al Jazeera'daki haberde "İnsanlar, yaşanan yıkımdan dolayı evlerini, mahallelerini bile tanımadı" denildi. İsrail 4 aydır gece gündüz bombaladığı şehrin yüzde 90'ından fazlasını yıktı.Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'nın, "Filistin'de soykırımın gerçekleştirilmesine kolaylık sağladığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine açtığı dava, Uluslararası Adalet Divanı'nda dün başladı. Nikaragua heyeti, Berlin yönetimini Gazze'de soykırım riskini bilmesine rağmen İsrail'e silah sağlamayı sürdürmekle suçladı. Almanya bugünkü davada savunma yapacak. Öte yandan Almanya'da bazı kamu çalışanları Başbakan Olaf Scholz'e yazdıkları mektupta İsrail'e silah tedarikine son verilmesi çağrısı yaptı.