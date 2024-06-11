Cehennem melekleriyle poz verdi, ardından adam vurdu: Tüm eyalet polisi “Ötzi”yi arıyor

Almanya merkezli "Cehennem Melekleri" (Hells Angels) adlı ünlü motosiklet grubu, 2 Haziran'da Ren Nehri kıyısında fotoğraf çekilmek için bir araya geldi. 350'den fazla üyenin katıldığı fotoğraf çekimlerinin amacının uzun süredir zıt düştükleri " Bandidolar"a karşı bir mesaj olarak yorumlanırken, cehennem melekleri fotoğrafın sadece bir "aile albümü" olduğunu duyurdu.