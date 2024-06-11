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Giriş Tarihi: 11.6.2024 14:27 Son Güncelleme: 11.6.2024 15:04

Cehennem melekleriyle poz verdi, ardından adam vurdu: Tüm eyalet polisi “Ötzi”yi arıyor

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf’ta 350 kişilik bir grupla Ren Nehri kıyısında poz veren cehennem meleklerinin üyesi Oğuzhan D. fotoğraf çekimlerinden saatler sonra bir kumar masasında çıkan tartışmada bir kişiyi bacaklarından vurdu. Tüm eyalet polisi, havadan ve karadan onlarca ev ve iş yerine baskın düzenlese de “Cehennem meleği henüz yakalanamadı. Oğuzhan D.’nin Türkiye’ye kaçtığından şüpheleniliyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Cehennem melekleriyle poz verdi, ardından adam vurdu: Tüm eyalet polisi “Ötzi”yi arıyor

Almanya merkezli "Cehennem Melekleri" (Hells Angels) adlı ünlü motosiklet grubu, 2 Haziran'da Ren Nehri kıyısında fotoğraf çekilmek için bir araya geldi. 350'den fazla üyenin katıldığı fotoğraf çekimlerinin amacının uzun süredir zıt düştükleri " Bandidolar"a karşı bir mesaj olarak yorumlanırken, cehennem melekleri fotoğrafın sadece bir "aile albümü" olduğunu duyurdu.

Eski liderin sağ koluydu

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı fotoğraf çekimlerinde Cehennem Melekleri'nin eski lideri İran'da öldürülen Ramin Yekparast'ın emrinde 8 yıl boyunca görev alan "Ötzi" lakaplı Oğuzhan D. en önde yer aldı.

Kumar masasında kavga

Fotoğraf çekimlerinden hemen sonra iddiaya göre Oğuzhan D. Dülken'in Ostwall semtindeki bir bara geçti. 5 kişiyle birlikte kumar oynayan Oğuzhan D. ilerleyen saatlerde 3 kişiyle masada tartışmaya başladı.

Ayaklarından vurdu

Tartışma barın dışına taştı ve sokağa sıçradı. Çıkan kavgada silahını çeken Oğuzhan D., 46 yaşındaki rakibinin ayaklarına kurşun yağdırdı. Genç adam çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, Oğuzhan D. olay yerinden spor otomobiliyle kaçtı.

Helikopterlerle arandı ulaşılamadı

SEK Alman polis birimi, olayın hemen ardından bölgede insan avı başlattı. Cehennem Melekleri'nin 2021'de feshedilen NRW Wes Central üyesi olan ve İran'da öldürülen Ramin Yekparast tarafından eğitilen Oğuzhan D.'nin bölgeden kaçarken kullandığı spor otomobili helikopterle takibe alındı. Ancak Oğuzhan D. kovalamacadan kaçmayı başardı.

Evlere ve iş yerlerine baskın düzenlendi

Polis, Oğuzhan D.'nin gidebileceği Viersen ve Mönchengladbach'ta üç binaya da baskın düzenledi. Ancak tüm aramalara rağmen Oğuzhan D.'ye ulaşılamadı.

Türkiye'ye mi kaçtı?

Oğuzhan D'nin, 2009 yılında çete lideri Eschli Elten'i vurarak 11 yıl hapis cezasına çarptırılan ve ve 2019 yılında Türkiye'ye sınır dışı edilen yakın arkadaşı Timur A.'nın yanına kaçtığı iddia edildi.

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Cehennem melekleriyle poz verdi, ardından adam vurdu: Tüm eyalet polisi “Ötzi”yi arıyor
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