Cehennemi gördüm

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'da 10 binden fazla ev İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Arabsalim beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybeden Faris Ferhat, yaşadıklarını anlattı. Ferhat "Cehennemin ne olduğunu duyardık ama ben onu sesiyle, görüntüsüyle yaşadım.

Hâlâ o anın etkisindeyim, konuşmakta zorlanıyorum. Allah bunu kimseye yaşatmasın. İnsan hayal edebileceğinden çok daha büyük bir acıyla karşı karşıya kalıyor" dedi. Saldırı sırasında bisikletleriyle evin önünde oynayan iki torunundan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Ferhat, diğer torununun ise ağır yaralı olarak kurtulduğunu söyledi. Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın Haruf bölgesindeki bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.