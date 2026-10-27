Çekilişten çıktı, masrafı ağır geldi, satışa koydu
Almanya'da yaşayan Matthias Rob, 2005'te bir şekerleme firmasının çekilişinde kazandığı Kanada'daki özel adayı vergilerini ödeyemeyince şatışa çıkardı. Bedavaya gelen ada, yıllar içinde vergileri, ulaşım ve bakım masraflarıyla pahalı bir ödüle dönüştü. Rob, 21 yılın ardından adayı yaklaşık 220 bin euroya satışa çıkardı Kanada'nın Shelburne bölgesindeki Back Lake üzerinde bulunan ada yaklaşık 6.5 hektar büyüklüğünde. Üzerinde 85 metrekarelik, iki yatak odalı bir ahşap ev, iskele, iki küçük tekne, jeneratör ve depo bulunuyor. Yalnızca tekneyle ulaşılabilen adanın yıllık vergisi 2 bin 500 euro. Asıl sorun ise adanın bakım ve ulaşım masrafları oldu. Rob'un anne ve babası yıllarca adaya giderek evin ve arazinin bakımını üstlendi. Ancak ilerleyen yaşlarıyla birlikte uzun Kanada yolculukları imkânsız hale geldi.
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