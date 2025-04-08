Çekya Başbakanı’nın sosyal medya hesabı hacklendi

Çekya Hükümet Sözcüsü Lucie Michut Jesatkova, basına yaptığı açıklamada, Başbakan Petr Fiala'nın resmi X hesabının, alınan bütün güvenlik tedbirlerine rağmen sabah saatlerinde kısa süreliğine hacklendiğini söyledi.

Jesatkova, kimliği belirsiz hackerlerin 3 partiden oluşan hükümetin resmi X hesabını da hacklediğini belirterek, başbakanın hesabından yapılan gerçek dışı paylaşımlarda, "Rus güçlerinin Çek sınırında Çek askerlere ateş açtığı ve ABD'nin gümrük düzenlemesine karşı Çekya'nın da misilleme yapacağı" gibi ifadelerin yer aldığını aktardı.