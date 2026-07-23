Çekya’da havacılık faciası: Helikopter askeri üsse düştü: 1 ölü

Çekya’daki 22. Helikopter Hava Üssü’nden havalanan Venom tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, helikopterde 5 askerin bulunduğu açıklandı.

Çekya’da havacılık faciası: Helikopter askeri üsse düştü: 1 ölü
AA

Çekya ordusunun X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Namesť nad Oslavou kasabasındaki 22. Helikopter Hava Üssü'nde Venom tipi bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, helikopterde 5 askerin bulunduğu ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Kazaya ilişkin daha fazla bilginin, durumun elvermesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çekya basınındaki haberlerde, olay yerine bir hava ambulansının sevk edildiği ve ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ÇEKYA

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