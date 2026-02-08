Çekya’da sosyal medya çıkışı: 15 yaş altına yasak gündemde

Çek basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Andrej Babis, X sosyal medya platfomundaki hesabından paylaştığı videoda, olası sosyal medya adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babis, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasının yasaklanmasını desteklediğini bildirdi.

Sosyal medyanın genç kullanıcılar için zararlı olabileceği uyarısını yapan Babis, hükümetin, çocukları korumak zorunda olduğunu vurguladı.

Andrej Babis, hükümetin bu konuyu da gündemlerine aldıklarını aktardı.

Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek, yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda bir karar alması durumunda, bu sene sosyal medya yasağına ilişkin tasarının parlamentoya sunulabileceği sinyalini verdi.