Çekya’da sosyal medya çıkışı: 15 yaş altına yasak gündemde
Çekya Başbakanı Andrej Babis, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanmasını desteklediğini açıkladı. Avustralya’nın 16 yaş altı sosyal medya yasağı Avrupa’da domino etkisi yaratırken, gözler yeni yasal adımlara çevrildi.
Çek basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Andrej Babis, X sosyal medya platfomundaki hesabından paylaştığı videoda, olası sosyal medya adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Babis, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasının yasaklanmasını desteklediğini bildirdi.
Sosyal medyanın genç kullanıcılar için zararlı olabileceği uyarısını yapan Babis, hükümetin, çocukları korumak zorunda olduğunu vurguladı.
Andrej Babis, hükümetin bu konuyu da gündemlerine aldıklarını aktardı.
Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek, yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda bir karar alması durumunda, bu sene sosyal medya yasağına ilişkin tasarının parlamentoya sunulabileceği sinyalini verdi.
AVUSTRALYA'DAKİ YASAĞI AVRUPA ÖRNEK ALIYOR
Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.Bu yıl Avrupa'da birçok ülke, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi değerlendiriyor.