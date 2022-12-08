Celine Dion’dan üzen haber: Nadir görülen hastalığa yakalandı

Sahnede olmayı, hayranlarını görmeyi ve şarkı söylemeyi özleyeceğini belirten Dion, "Gösterilerimde her zaman yüzde 100'lük performans sunarım ama şu anki durumum bunu sağlamaya elverişli değil." ifadesini kullandı.

Nadir görülen bir nörolojik hastalık teşhisi konulmasının ardından Dion, daha önce de geciken ve şubatta tekrar başlaması beklenen "Courage" turnesini ertelemek zorunda kaldı.