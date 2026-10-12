Çember daralıyor: Husilerin kontrolündeki yerler geri alınıyor

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğun şekilde sürüyor. Özellikle stratejik Taiz bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yemen'de yürütülen "Yemen Şafağı" askeri operasyonu bugün yedinci gününe girerken hükümet güçleri Babülmendeb Boğazı ve stratejik öneme sahip Meyyun Adası'nın kontrolünü tamamen sağladıklarını duyurdu. Güçlerin uluslararası deniz geçiş güzergâhına hâkim yüksek kesimlerdeki mevzilerini tahkim ettiği, bunun da ülkenin batı kıyısındaki askeri konumunu güçlendirdiği bildirildi. Yemen'de hükümet güçleri, ülkenin güneyindeki Taiz vilayetine bağlı Eş-Şamayeteyn ilçesinde yer alan stratejik Kirfan Dağı'nı Husilerden geri aldı. Hükümet güçlerine bağlı askerler bölgede arama tarama faaliyetleri sürdürdü. Taiz'in geniş kesimlerinde internet ve iletişim hizmetleri kesintiye uğradı. Kesintiler, Husilerin vilayetin güneyinde askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir dönemde yaşandı. Bölge sakinleri, uydu internet hizmeti Starlink'i kullanan yerel ağlara yöneldi. Ancak Husiler, kısa süre önce kontrol altına aldıkları bölgelerde bu hizmete ait cihazlara el koymaya başladı. Güvenlik ve denetim önlemleri kapsamında güvenlik kameraları ve cep telefonları da hedef alındı.

İNSANİ DRAM DERİNLEŞİYOR

Yemen'de Husilerin köylerine düzenlediği saldırılardan kaçarak geçici başkent Aden'e sığınan siviller, Şeyh Osman ilçesine bağlı El-Kod el- Osmani bölgesinde kurdukları çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. El-Huha ilçesinden göç etmek zorunda kalan aileler, gıda, yeterli barınak ve temel insani yardımlardan yoksun bir şekilde derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ise Lahic ve Aden vilayetlerinde yerinden edilmiş kişilerin sağlık ve yaşam koşullarının kötüleştiği uyarısında bulundu. Açıklamada, yerinden edilen kişilerin gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim imkânlarının da giderek azaldığına dikkat çekildi. Husiler ise Mekke ve Medine dışındaki Suudi havaalanlarının kullanılmaması konusunda yeniden uyarıda bulundu. Husi sözcü askeri tansiyonu yükselteceklerini belirtti.

EĞİTİM DURDU

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Velilere gönderilen mesajda, kararın Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda alındığı belirtildi. Mesajda, Riyad'daki okullarda 11-17 Ekim arasında derslerin eğitim platformları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği iletildi. Kararın, Husilere atfedilen ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırının ardından alındığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA SERT TEPKİ

Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke Yemen'deki İran destekli Husilerin önceki gün 12 kişinin öldüğü ve 309 kişinin yaralandığı Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı. Saldırının en güçlü şekilde kınandığını belirten Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını "şiddetle" kınadıklarını bildirirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı şiddetle kınadı. Fransa, İsviçre, Pakistan, Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin gibi çok sayıda ülke saldırıyı kınarken bu eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu bildirdi.

DÖRTLÜ DESTEK AÇIKLAMASI

Bu arada, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan yapılan ortak açıklamada da Husi saldırıları en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan Krallığı ile dayanışmanın ve desteğin bir kez daha vurgulandığı açıklamada saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör