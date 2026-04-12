Cenazede yas ve yemin

İsrail'in işgal senaryosuyla, özellikle İran'la geçici ateşkes sonrası saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine ulaştı. Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurdu. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 13 emniyet mensubu için dün Sayda'da cenaze töreni düzenlendi. Silah arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlayan askerler ile törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenaze töreninde ağıtlar yakıldı, yas tutuldu, ABD ve İsrail'e karşı intikam sloganları atıldı. DIŞ HABERLER

SİYONİSTİN HEDEFİ SİVİLLER!

İsrail ordusu, önceki gece yine Lübnan'daki sivil yaşam alanlarına bomba yağdırdı. Nebatiye kentine şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Meyfedun beldesinde bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi öldü. Kefr Sir'e düzenlenen 3 hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Zifta-Nebatiye otoyolu yakınındaki bina bombalandı, 4 kişi öldü. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde son 24 saatte 200'den fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İLK ATEŞKES GÖRÜŞMESİ ABD'DE OLACAK

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Lübnan ile İsrail arasında ilk resmi temasın kurulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının 14 Nisan Salı günü Washington'da yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, Washington'daki büyükelçiler arasında yapılan telefon görüşmesine ABD'nin Lübnan Büyükelçisi de katıldı.

NEW YORK'TA PROTESTO

ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, ABD ve İsrail'in Lübnan, İran ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. AA