Cenevre’de ikinci müzakere masası: Ukrayna, Rusya ve ABD görüşmeleri başladı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, X sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün üçlü formatta yeni bir müzakere turuna başlıyoruz, Ukrayna, ABD ve Rusya." ifadesini kullandı.

Müzakere sürecine katılımı ve istikrarlı çalışmaları için ABD tarafına, toplantıların düzenlenmesi ve gerekli koşulların sağlanması için de İsviçre'ye teşekkür eden Umerov, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmalar için bir çerçeve üzerinde mutabakata vardık ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından belirlenen net bir yetki çerçevemiz var. Gündemde güvenlik ve insani konular yer alıyor. Yapıcı, odaklı ve gereksiz beklentiler olmaksızın çalışıyoruz. Görevimiz, bizi kalıcı bir barışa mümkün olduğunca yaklaştırabilecek kararları ilerletmektir."