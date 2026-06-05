Cenevre’de İsrail’e şok Filistin’e üyelik desteği
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, Filistin'in ILO'ya geçici üyeliğinin iptalini isteyen İsrailli Diplomat Waleed Gadban, Filistin bayraklarıyla ve masalara vurularak protesto edildi. Salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk heyeti ve Türkiye'den konferansa katılan sendika temsilcileri de protestolara destek verdi. Yükselen tepkilerin ardından Filistin'in geçici üyeliğini iptal ettirme girişimi reddedildi.