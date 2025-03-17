Cenevre’de ‘Kıbrıs’ günü

Kıbrıs konusunu görüşmek üzere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Cenevre'de yapılan toplantı dün başladı. İki gün sürecek toplantıda Ankara'yı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'yi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan'ı Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Rum Yönetimi'ni Nikos Hristodulides temsil ederken, İngiltere'den Devlet Bakanı Stephen Doughty katılıyor. Toplantı, geçmiş konferanslardan "bir müzakere konferansı olmaması" özelliğiyle ayrışıyor. Türk tarafı egemen eşitlik ve hususunda ödün vermeyecek ve Türkiye'nin garantörlüğü olmadan çözüm olmayacağını kaydediyor. Rum tarafı ise uzlaşmaz tutumu sebebiyle tepki çektiği için çözüm odaklı oldukları algısını yerleştirmeye çalışıyor.