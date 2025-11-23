Cenevre’de kritik görüşme: Gündem ABD’nin Ukrayna ‘barış planı’

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, X sosyal medya platformundan, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından belirlenen heyetin Cenevre'deki çalışmalarına başladığını bildirdi.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları Jonathan Powell, Emmanuel Bonn ve Gunther Sauter ile ilk toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Yermak, "Bir sonraki toplantı ABD heyeti ile yapılacak. (Toplantı) Çok yapıcıydı. Bugün genel olarak farklı formatlarda bir dizi toplantılar (yapılması) planlanıyor. Ukrayna için sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak amacıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir ABD'li yetkili, İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'ya yaptığı açıklamada, "Niyetimiz Ukraynalılar için mümkün olan en güçlü sonucu elde etmek." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, görüşmelerin keşif niteliğinde olduğunu da vurguladı.

ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki bir heyetin görüşmelere katılması bekleniyor.