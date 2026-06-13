Cenevre’ye barış sevkiyatı

İsrail'in siyonist çıkarları doğrultusunda İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşta anlaşma ışığı gözüktü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı bitirdik" dedi. Trump "İran anlaşması hafta başında Avrupa'da imzalanacak, Hürmüz açılacak... Hark operasyonu artık gündemde değil" dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi. Axios'un haberine göre, askeri uçuşların hareketliliği, İran ile anlaşılması halinde gelecek günlerde Cenevre'de gerçekleşebilecek anlaşmanın imzalanmasıyla ilişkili. Kaynaklar, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait dört adet C-17 nakliye uçağının, Başkan Yardımcısı JD Vance'in olası bir anlaşmanın imzalanması için Cenevre'ye gerçekleştireceği seyahate yönelik hazırlıklar kapsamında Avrupa'ya hareket ettiğini öne sürdü.

MADDELER FARKLI YANSIDI

İran basını 14 maddelik anlaşmayı yayınladı. Ancak bazı maddeler ABD medyasına yansıyanlardan farklı oldu.

İran basınına göre taraflar, İran'a 300 milyar ödenmesi konusunda anlaştı.

Mutabakat taslağı, ABD'nin yaptırımları kaldırma, İran çevresindeki güçlerini çekme, deniz ablukasını kaldırma, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma, petrol yaptırımlarını kaldırma ve dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakma taahhüdünü içeriyor.

Metinde, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını 30 gün içerisinde kaldıracağı, Hürmüz Boğazı'nın da 30 gün içinde "Tahran'ın düzenlemelerine göre" yeniden tam olarak gemi trafiğine açılacağı yer alıyor.

İran tarafına göre anlaşma füze görüşmelerini kapsamıyor.





NETANYAHU DEVRE DIŞI

ABD medyasına göre İran – ABD arasındaki geçici anlaşma çarşamba gecesi Katar arabulucusu Ali El-Tavadi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında saatler süren yoğun müzakerelerin ardından şekillendi. Trump'ın anlaşmanın tamamlandığına dair yaptığı resmi açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için büyük bir sürpriz oldu.



İRAN TEMKİNLİ

ABD'den gelen "Anlaşma hazır" açıklamalarına karşılık İran yönetimi daha temkinli bir yaklaşım gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Mutabakat zaptı henüz imzalanmadı, değişiklikler olabilir" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran'da karar alıcıların mutabakat zaptını görüşmek üzere toplandığını açıkladı.