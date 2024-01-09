Cengiz Han’ın mezarı Rusya’da iddiası

Dünyaca ünlü Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ölümü ve mezarına dair yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Bu kez Rus medyasında Cengiz Han'ın mezarının bulunduğu ileri sürüldü. TürkRus.com sitesinin haberine göre Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın, hazineler içerdiğine inanılan mezarı Rusya'da olabilir. Haberde ünlü gezgin Marco Polo'nun, gençliğinde Cengiz Han'ın torunu olan Kubilay Han'ın sarayında üç yıl hizmet ettiği ve bu konuda bilim adamlarına ipucu verdiği belirtilliyor. Marco Polo'nun, mezarın dönemin Moğol İmparatorluğu'nun başkenti Karakum'un kuzeyinde, ardında "Bargu'nun sonsuz bozkırları"nın uzandığı Altay Dağları'nda bulunduğunu öne sürdüğü gündeme getirildi. Rus Ria ajansındaki detaylarda da "Demek oluyor ki mezar Rusya'da, Zabaykal bölgesinde" diye yazıldı.Baykal Gölü'nün kuzeybatısındaki Rıtıy Burnu'nun bu tanıma uygun olduğuna işaret eden ajans, "Burası eski zamanlardan beri Buryatlar için kutsal kabul edilmiştir. Buraya sadece kanlı ritüeller gerçekleştirmek için şamanlar gelebilirdi. 1920- 30'larda, halk arasında, rahiplerin Cengiz Han'ın mezarının sözde 'anahtarlarına' sahip oldukları söylentisi dolaşıyordu" bilgisini aktardı. 1162'de "altın soy" diye nitelenen Börçigin boyunda dünyaya gelen Cengiz Han, 1206'da Moğol İmparatorluğu'nu kurdu. 1227'de öldüğü sırada imparatorluk, Roma İmparatorluğu'ndan 2.5 kat büyüktü. Kısa bir süre önce yayınlanan farklı bir çalışmaya göre de Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, hıyarcıklı vebadan ölmüş olabilir.