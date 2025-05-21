Cenin’i ziyaret eden Türklerin de yer aldığı 35 diplomata ateş

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıkladı. Heyete eşlik eden Dik, askerlerin heyetin 21 Ocak'tan bu yana kuşatma altında olan kampa girmelerini engellemek amacıyla ateş açtığını belirtti. Bu arada İsrail ordusunun ateş açtığı 35 kişilik heyette Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin'e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edildi. Öte yandan Türkiye ile birlikte Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.