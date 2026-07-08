CENTCOM: “20’den fazla savaş gemisi Orta Doğu sularında devriye geziyor”

Açıklamada ayrıca, geçtiğimiz ay ABD Donanması'na ait savaş gemileri ve hava unsurlarının, Amerikan ordusunun gücünü ve ateş kapasitesini sergilemek amacıyla Umman Denizi'nde yakın düzende seyir gerçekleştirdiği belirtildi. Bu açıklama, ABD-İran arasında bu gece düzenlenen karşılıklı saldırılar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlen NATO Zirvesi sırasındaki, "İran ile ateşkes benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum" açıklamasının ardından geldi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!