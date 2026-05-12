CENTCOM: 65 ticari gemi engellendi, 4 gemi devre dışı bırakıldı

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin açıklama yapıldı.

65 TİCARİ GEMİNİN ROTASI DEĞİŞTİRİLDİ, 4 GEMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisi, İran'a karşı ABD ablukasının uygulanması da dahil olmak üzere Arap Denizi'ndeki operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verilerek, "CENTCOM güçlerinin 65 ticari geminin rotasını değiştirdiği ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdiği" belirtildi.

ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.

