CENTCOM duyurdu: ABD'den İran'a ikinci dalga saldırı! "Trump Tahran'ı sorumlu tutuyor..."

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

CENTCOM, bugün TSİ 13.00'te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) ABD güçlerinin, İran'a yönelik ilk saldırı dalgasını başlattığını duyurmuştu.

İran basınında yer alan haberlerde ise ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinin yanı sıra, Pakistan sınırına yakın Çabahar ve Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.