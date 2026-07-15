CENTCOM duyurdu: ABD'den İran'a ikinci dalga saldırı! "Trump Tahran'ı sorumlu tutuyor..."
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), TSİ 22.00'de (ABD doğu saatiyle 15.00) İran'a yönelik ikinci saldırı dalgası başlatıldığını bildirdi. Saldırıların, küresel ticaret için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanıldığı belirtilen açıklamada, "ABD ordusu, Başkomutan Trump'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tutuyor" ifadesine yer verildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
"İKİNCİ DALGA OPERASYONLARI BAŞLADI"
Açıklamada, "ABD kuvvetleri, Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 15.00'te (TSİ 22.00) İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarına başladı" ifadesi kullanıldı.
"TRUMP İRAN'I SORUMLU TUTUYOR"
Saldırıların, küresel ticaret için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran'ın askeri yeteneklerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, "ABD ordusu, Başkomutan'ın (Donald Trump) talimatıyla İran'ı sorumlu tutuyor." ifadesine yer verildi.