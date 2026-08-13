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CENTCOM duyurdu: İlk çok uluslu “tek yönlü saldırı İHA’larından oluşan görev gücü kurulacak”

CENTCOM duyurdu: İlk çok uluslu “tek yönlü saldırı İHA’larından oluşan görev gücü kurulacak”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ilk çok uluslu "tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA)" görev gücünün kurulacağını bildirdi. CENTCOM'un bölgesel ortakları resmi olarak davet etme ve danışma süreçlerini başlattığı aktarılırken, "Orta Doğu genelindeki saldırı İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek, çok alanlı ve çok uluslu bir caydırıcı güce dönüştüreceği" savunuldu.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 22:01

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "ilk çok alanlı, çok uluslu, tek yönlü saldırı İHA'sı görev gücünü kurma çabalarına" ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şahin Saldırı Görev Gücü" adı verilecek birimin; denizde, denizin üstünde ve altında faaliyet gösteren insansız sistemlerden oluşan tek yönlü saldırı İHA'larını kullanacağı ve bunların ABD ile bölgedeki ortakların askeri destek personeli tarafından işletileceği ifade edildi.

CENTCOM'un bölgesel ortakları resmi olarak davet etme ve danışma süreçlerini başlattığı aktarılan açıklamada, bu ortaklar katıldıkça görev gücünün, "Orta Doğu genelindeki saldırı İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek, çok alanlı ve çok uluslu bir caydırıcı güce dönüştüreceği" savunuldu.