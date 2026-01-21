CENTCOM duyurdu: ABD, DAEŞ’lileri Irak’a naklediyor!

CENTCOM, Suriye 'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak 'taki gözaltı merkezlerine sevk edilmesine yönelik bir operasyon başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bugün teröristlerin güvenli gözaltı tesislerinde kalmasının sağlaması amacıyla, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tutuklu DEAŞ unsurlarının Irak'a sevk edilmesi için yeni bir misyon başlatıldı. Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı.

Nihai olarak, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Irak hükümeti de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla yakından koordinasyon halindeyiz ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında oynadıkları rolü içtenlikle takdir ediyoruz. Tutuklu DEAŞ unsurlarının düzenli ve güvenli bir şekilde transferini kolaylaştırmak, ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturacak bir firarın önlenmesi için kritik öneme sahiptir" dedi. Açıklamada, ABD ve müttefiklerinin geçtiğimiz yıl Suriye'de 300'den fazla DEAŞ mensubunu gözaltına aldığı ve 20'den fazla teröristi de etkisiz hale getirdiği hatırlatıldı.