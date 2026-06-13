CENTCOM: İran’ın ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını engelledik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurmak amacıyla çok sayıda tek yönlü taarruz insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Boğazdaki trafik akışı kesintisiz bir şekilde devam ederken, ABD güçleri son saatlerde bunların tamamını düşürdü. Uluslararası ticaret koridoru geçişlere açık olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör