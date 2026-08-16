CEO’yu sigorta engeli yüzünden öldürdüm
ABD'nin önde gelen sağlık sigortası şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione, Manhattan'da hâkim karşısına çıktı. Mangione, omurgasındaki hasar nedeniyle yıllarca şiddetli ağrılar çektiğini ve sağlık sigortası sistemindeki engelleri aşmaya çalıştığını söyledi. Mangione, "4 Aralık 2024 sabahı Thompson'ı (silahla) vurdum ve öldü" ifadesini kullandı. Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York'un Manhattan ilçesinde konferans için geldiği otele girerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. 26 yaşındaki Mangione, restoranda yemek yerken gözaltına alınmıştı. Üzerinde silah susturucusu, sahte kimlikler ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin bulunmuştu.