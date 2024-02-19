Cep telefonuna teneffüste de izin yok

Çocukları özellikle sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak için tartışmaya açılan okulda cep telefonu kullanımının yasaklanması Avrupa ülkelerinde giderek yayılıyor. Bu konuda öncülük yapan İngiltere önceki gün okullara gönderilen yönetmelikle ülkede 1 yılı aşkın süredir uygulanan yasağı bir adım öteye götürdü. Yeni yönetmeliğe göre İngiliz öğrenciler artık teneffüs saatlerinde de cep telefonu kullanamayacak. Öğrenci cep telefonunu okula getiremeyecek. Cep telefonunu yanında taşımak zorunda kaldığı durumlarda ise okula girerken idareye teslim edecek. Okul müdürü ve öğretmenler şüpheli gördükleri durumda öğrencinin üstünü arayabilecek. Üzerinde cep telefonu bulunan öğrenci disiplin cezası alacak. Hollanda, Fransa ve İspanya'da 2 yıldır öğrencilere sadece ders saatlerinde ve sınıfta cep telefonu kullanma yasağı uygulanıyor.İngiltere'deçocukların özellikle sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması için cep telefonu kullanmalarının yasaklanması tartışmaları ülkede yaşanan trajik olaylardan sonra başladı. 2017'de 14 yaşında hayatına son veren Molly Russell'ın cep telefonunda 2 binden fazla intihar ve depresyonla ilgili içerik bulundu. Baba Ian Russell kızının ölümüyle ilgili davada sosyal medya platformlarını suçladı. 16 yaşındaki Tiktok fenomeni Brianna Ghey geçen yıl parkta yaşıtı Scarlet Jenkinson ve Eddie Ratcliffe tarafından öldürüldü. Cinayet zanlısı iki gencin sosyal medyada yüzlerce işkence videosu izlediği ortaya çıktı. İki İngiliz annenin cep telefonu kullanımına yaş sınırlaması getirilmesi için kurduğu Whatsapp grubu günler içinde 4 bin üyeye ulaştı. O üyelerden biri de cinayet kurbanı Brianna Ghey'in annesi Esther Ghey.