Cephede sıcak temas: Ukrayna ordusu ile Kuzey Kore birlikleri karşı karşıya

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Resmi Güney Kore basınına konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı. Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin "küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini" söyleyen Umerov, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etti. Yaşanan çatışmanın zamanı ve yeri hakkında detay vermeyen Umerov, olayın "Kuzey Kore'nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği" şeklindeki soruya ise "evet" yanıtını verdi.