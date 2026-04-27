Çernobil’in atları

Bilim insanları, Çernobil faciasının 40. yılında bölgenin insan eli değmeyen devasa bir vahşi yaşam alanına dönüştüğünü belirtiyor. Sovyet Rusya'da 1986'daki nükleer felaket sonrası boşaltılan yasaklı bölgede, radyasyonun etkilerine rağmen doğada vahşi yaşam görülüyor. İnsanların bölgeden çekilmesiyle boz ayılar, kurtlar ve nadir görülen Przevalski adlı atlar, bölgede hızla çoğaldı. Uzmanlar, radyasyonun genetik etkilerini gözlemlerken, doğanın kendini hızla yenilediğini öne sürdü.