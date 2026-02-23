Çete lideri öldürüldü Meksika karıştı

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) ağır darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, ordunun operasyonuyla öldürüldü.

5 ŞEHİR SAVAŞ ALANI

Liderlerinin ölümü üzerine isyan başlatan çete üyeleri, Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe verdi, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az 5 bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. ABD, öldürülen El Mencho'nun başına 15 milyon dolar ödül koymuştu.