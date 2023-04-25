Çete savaşları kan donduran noktada: 13 kişiyi diri diri yaktılar!

Silahlı çete üyelerinin bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulandı.

Ülkede çok sayıda okul ve sağlık merkezinin kapatılmasına neden olan olaylar, hizmet ve ürünlere erişimi de olumsuz etkiledi.