Çete üyesi sanılarak kaçırıldılar! 5 madencinin cesedi bulundu

Ulusal basında çıkan habere göre, Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde kaçırılan 10 madenciden 5'inin cesedi, Concordia kasabasındaki gizli bir mezarda bulundu.

Kamu Güvenliği ve Vatandaş Koruma Bakanı (SSPC) Omar Garcia Harfuch, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, olayın aydınlatılması için çalıştıklarını söyledi.

Harfuch, gözaltına alınan kişilerin "Los Chapitos" adlı suç örgütüne mensup olduğunu ve madencileri "Los Mayos" üyeleriyle karıştırdıklarını ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, öldürülen madencilerin Los Mayos üyeleri sanılarak kaçırıldığı bilgisine yer verildi.

Los Chapitos ile Los Mayos çeteleri arasında ise bir süredir uyuşturucu rotalarının kontrolü nedeniyle çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Meksika Federal Başsavcılığı (FGR) kaçırılan 10 madenciyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.