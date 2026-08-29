Çeteler Gazze’de evleri yakıyor

Soykırımcı İsrail devletinin her gün yeni bir insanlık suçu gün yüzüne çıkıyor. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre işgal ordusu bu kez de uyuşturucu ve silah çetelerini devreye soktu. İsrail ordusu tarafından eğitilen ve korundukları tespit edilen silahlı çetelerin Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki Filistinlilerin evlerine saldırıp yaktıkları saptandı. İsrail'in suç çetelerini silahlandırması akıllara 1982 yılındaki katliamı getirdi. 16 Eylül 1982'de, İsrail'in desteklediği aşırı sağcı Hıristiyan Falanjist milisler Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarına İsrail ordusunun onayıyla ve gözetimi altında saldırarak çoğu kadın ve çocuk savunmasız 2 bin Filistinliyi cesetleri tanınmaz hale gelecek şekilde vahşice katletmişti. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve güneyine düzenlediği saldırılarda, 3'ü aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

YOKLUK İÇİNDELER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 13 bin 237 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini ancak binlerce kişinin daha tıbbi tahliye beklediğini belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise ateşkese rağmen İsrail'in saldırı ve kısıtlamalarının devam ettiği Gazze'de ailelerin yaklaşık beşte birinin "günde sadece bir öğün yemek yiyebildiğini" bildirdi.

WASHINGTON'DAN UYDU SANSÜRÜ

ABD'nin İsrail'in Gazze'deki zulmünü sansürlemek için başvurduğu bir yöntem daha deşifre oldu. Middle East Eye sitesine göre ABD merkezli uydu görüntüsü sağlayan siteler, Gazze ve İran ile çevresine dair verileri kısıtlıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne bağımsız gazetecilerin girmesine izin verilmediği hatırlatılan haberde Planet Labs gibi ABD'den veri sağlayan sitelerin de sansür uyguladığı kaydedildi. Söz konusu uydu görüntüsü sağlayıcısı olan siteler Nepal'de yaşanan korkunç sel görüntülerine (yukarıda) veya dünyanın herhangi bir yerine dair veri sağlamaya devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör