Cevdet Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: ’Devlet politikası ve stratejik hedeftir’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi" ve "2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi" görüşmelerine katıldı.

BÜTÇE PAYI ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri hakkında bilgi vererek, milletvekillerinin sorularını cevaplayan Yılmaz, "Bu ülkenin yönetim merkezi Cumhurbaşkanlığı'nın bütçeden aldığı pay binde 1.1. Geçmişte bu işi yapan iki tane kurum vardı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık toplam binde 3.2 pay alıyormuş. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı harcaması, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın harcamalarının üçte biri. Bu giderlerin yüzde 41'i diğer kurumlara transferlerden oluşuyor veya barışı destekleme projelerine transfer ediliyor. Bütün genel idare için yüzde 28.38, Cumhurbaşkanlığı bütçesi artış oranı 25.7" ifadelerini kullandı.

'DEVLET POLİTİKASIDIR'

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yılmaz, "Terörsüz Türkiye; Türkiye'yi terörden kurtarma, ikinci aşaması da terörsüz bölge. Bölgemizin daha huzurlu olması, terörden kurtarılması meselesi Türkiye'nin devlet politikasıdır ve stratejik bir hedefidir. Bunu yaparken elbette üniter yapımızı, milli birliğimizi hiçbir şekilde tartışma konusu yapmıyoruz. Olması da mümkün değil. Terörün olmadığı, eşit vatandaşlığın yaşandığı şartlarda demokratik siyasetin de, kalkınmanın da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Terörün, şiddetin, çatışmanın, bu kavgaların olmadığı ortam, aynı zamanda demokrasinin gelişmesi, demokratik standartların yükselmesi, yine boş yere kaynakların birtakım yerlere akmayıp kalkınmaya, sosyal hedeflere, insani hedeflere yönlendirilmesi açısından da son derece faydalıdır."

ÇEVREMİZE BAKMAK ZORUNDAYIZ

Hepimiz gözlerimizi açıp çevremize bakmak durumundayız' diyen Yılmaz, "Bölgemiz üzerinde hesaplar yapan çok önemli güçler olduğunu, çok ciddi birtakım çatışmalar yaşandığını, bir değişim sürecinden geçtiğimizi de görmemiz lazım. Dolayısıyla bu ilk cephemizi güçlendirme vurgusu boş yere yapılmış bir vurgu değildir. Gelişmeleri, Gazze'de yaşananları da, Suriye'yi, başka alanları da hep birlikte görüyoruz. Bölgemiz üzerinde emperyalist birtakım tasarımların, tuzakların boşa çıkarılması bağlamında da terörsüz Türkiye'nin son derece kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ OLARAK ÇALIŞIYORUZ

Yılmaz, yeni anayasa konusunda, "Ben de sizi bir eleştireyim. Hem de anayasayı tartışmayız diyorsunuz. Doğru mu? 'Biz Mecliste oturup -ana muhalefete söylüyorum, size söylemiyorum- anayasayı konuşmayız ama bu yönetim sistemi değişsin' diyorsunuz. Gerçekten yönetim sistemini iyileştirmek istiyorsanız değerli arkadaşlar ben de buradan bir çağrı yapıyorum. Anayasa bütün partilerin seçim beyannamelerinde var. Dolayısıyla gelin Meclisimiz, tabii bu Meclisin görevi ama her partinin de bu konuda yumruklarını çalıştırması, bir hazırlık yapması, sonra oturup bunları bir araya getirmesi lazım. Biz AK Parti olarak çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanına hakaret konusunda Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın tercihi konusu değil. Ayrıca bu bırakın Cumhurbaşkanlığı makamını her bir insan, yaratılanların en şereflisi. Hiç kimsenin bir başkasına hakaret etmeye hakkı yok. Hiç kimsenin bir başkasına küfretmeye hakkı yok" diye konuştu.