Cezaevindeki 20 yılı için 40 milyon dolar istedi

ABD'de 55 yıl önce sivil haklar savunucusu, ırkçılık karşıtı Malcolm X'i öldürmekle suçlanan ve haksız yere 20 yıl hapis yatan Muhammed Aziz (84), yaşadıkları için New York Belediyesi'nden 40 milyon dolar tazminat istedi. Malcolm X'i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan, aralarında Aziz'in de bulunduğu 3 kişi ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Aziz, 1966'da cinayet suçlamasıyla tutuklandığında siyahi milliyetçi grup Nation of Islam (NOI) üyesi, 6 çocuklu bir aile babasıydı. Malcolm X'in avukatları, Şubat 2021'de yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere, polis veya FBI tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti. Aziz'in masumiyeti Kasım 2021'de ilan edilmişti.