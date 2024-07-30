Cezayir’de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çıkan yangınlar ve söndürme çalışmalara ilişki bilgi verdi.
Ülkenin 9 vilayetindeki orman ve tarım alanlarında yangınlar çıktığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin 13 yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğüne işret edildi.
Açıklamada, ekiplerin 8 yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.
Cezayir'in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehri yakınlarında 17 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, iki ülke itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürülmüştü.