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Haberler Dünya Haberleri Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 30.7.2024 23:05

Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Cezayir'de 9 vilayetteki orman ve tarım alanlarında çıkan 13 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA
Cezayir’de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çıkan yangınlar ve söndürme çalışmalara ilişki bilgi verdi.

Ülkenin 9 vilayetindeki orman ve tarım alanlarında yangınlar çıktığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin 13 yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğüne işret edildi.

Açıklamada, ekiplerin 8 yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Cezayir'in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehri yakınlarında 17 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, iki ülke itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürülmüştü.

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Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
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