Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları açıklandı

CEZAYİR'DE SEÇİM SÜRECİ

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimlerde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini almıştı.