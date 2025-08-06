Cezayir’de küçük uçak düştü: 4 ölü

Cezayir'in doğusundaki Cicel kentinde keşif ve orman yangınlarını izlemek için kullanılan küçük bir sivil savunma uçağı düştü.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cicel'deki Ferhat Abbas Havalimanı yakınlarında küçük bir keşif ve orman yangınlarını izleme uçağının düştüğü ifade edildi.

Kazada, Sivil Savunma Hava Birimi Komutanı Albay Rıdvan Berci, stajyer Pilot Suheyb Galayi ile ismi açıklanmayan uçuş okulu eğitmeni ile "Air Tractor" şirketinden Şili uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise uçak kalkıştan sadece bir dakika sonra Cicel'in yaklaşık 15 kilometre doğusunda bulunan Ferhat Abbas Havalimanını çevreleyen çitin içine düştü.

Sekikda kentindeki orman yangınlarını izlemekle görevli uçağın yakıt ikmali yapmak üzere Cicel'e döndüğü daha sonra görevine devam ettiği kaydedildi.

Cezayir, bu yıl yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için 15'ten fazla küçük ve orta ölçekli uçak ile bir büyük askeri uçağın yanı sıra sivil savunma ve silahlı kuvvetlere ait onlarca helikopteri tahsis etmişti.