Cezayir’de yangın faciası: Yetimhaneyi alevler sardı! 11 ölü

Cezayir’de bir yetimhane alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir’de yangın faciası: Yetimhaneyi alevler sardı! 11 ölü
AA

Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Cezayir'in Muhammediye ilçesindeki bir yetimhanede yangın çıktı.

Yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#CEZAYİR

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