Cezayir’deki orman yangınlarında ölü sayısı 34’e yükseldi

Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından bugün yapılan açıklamalarda, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınlarında 10'u asker olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiği, 25'i asker 51 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Meteoroloji Kurumu dün mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını kaydetmişti.