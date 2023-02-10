Cezayir’den deprem bölgesine 30 milyon dolarlık destek

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye 45 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.

Açıklamada, "Cezayir hükümeti, Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne 30 milyon dolar, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne de 15 milyon dolar mali yardımda bulunma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Cezayir'in Türkiye ve Suriye ile tam bir dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "bu iki kardeş ülkeye yardımların süreceği" kaydedildi.