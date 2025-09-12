Charlie Kirk’ün katili yakalandı mı? ABD Başkanı Donald Trump’tan flaş açıklama!

Olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen şüphelinin yakalanmamış olmasından endişe duyup duymadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Trump, "Büyük ilerleme kaydettiklerini duyuyorum ve neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, New York'ta izleyeceği Yankees beyzbol takımının maçına gitmek için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kirk'in Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Trump, soruşturmayla ilgili bilgi aldığını belirterek, saldırganın motivasyonu hakkında "bir ipucu" olduğunu kaydetti.

Kirk'ün katilini "hayvan" olarak nitelendiren Trump, "Charlie Kirk harika bir insandı, harika bir adamdı, her yönüyle harikaydı, özellikle gençlerle. Bu adamın yaptığı şey utanç verici. Umarım onu yakalarız ve onunla çok uygun bir şekilde ilgileniriz." değerlendirmesinde bulundu.

CHARLİE KİRK'İN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.