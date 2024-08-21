Chicago’da Gazze protestosuna polisten sert müdahale

ABD'de pazartesi günü başlayan Demokrat Parti Kongresi boyunca Amerika'nın İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam ediyor. Chicago'da Gazze'deki katliamlara tepki gösteren yüzlerce kişi, İsrail konsolosluğu önünde toplandı. Bazı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Göstericilere sert müdahale eden, çok sayıda göstericiyi yerlerde sürükleyen polis, birçok göstericiyi ve üç basın mensubunu gözaltına aldı. Polisin sert müdahalesine ait görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.