Chido Kasırgası bilançosu yükseliyor: Mozambik ve Malavi’de ağır can kayıpları

FARKLI KURULUŞLARDAN EKONOMİK YARDIM

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Cabo Delgado, Nampula ve Niassa eyaletlerini vuran kasırgadan etkilenenler ve yakınlarını kaybeden ailelerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkedeki çalışmalarına 4 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurdu. Yardım kuruluşu World Vision Mozambique ise 1.2 milyon dolarlık destekle öncelikle çocuklar olmak üzere kasırgadan etkilenen 75 bin kişiye yardım sağlayacağını açıkladı.