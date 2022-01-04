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Giriş Tarihi: 5.1.2022

China Daily’den Türkiye’ye övgü

China Daily’den Türkiye’ye övgü
TÜRKİYE'NİN Orta Koridor projesi, Çin'den İngiltere'ye kesintisiz ticaret yolunun önemli geçiş noktası oldu. Proje, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına da katkı sağlıyor. Bu girişimle ilgili Çin medyasında bir analize yer verildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden China Daily'de yayınlanan makalede, projenin nadir görülen bir gelişme dönemiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Orta Koridor Girişimi'nin ana projesi olan Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun Ekim 2017'de hayata geçtiği hatırlatıldı. Analizde, "Türkiye'nin Orta Koridor'u tarihin en iyi fırsat dönemiyle karşı karşıya ve hızlı büyümenin arifesinde" denildi.
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China Daily’den Türkiye’ye övgü
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