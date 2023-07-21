CIA Başkanı: Gördüğümüz şey Prigojin ve Putin arasında çok karmaşık bir dans

CIA Başkanı William Burns, ABD'nin Colorado eyaletinde 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 14'üncü Aspen Güvenlik Forumu'ndaki bir sohbet programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burns, Wagner güçlerinin lideri Prigojin'in geçen ay Rusya'da çıkardığı isyana ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konudaki tutumunu da değerlendirdi.

Burns, bu isyanın Putin'in inşa ettiği iktidar sistemindeki önemli zayıflıkları sergilediğini belirterek, "Ukrayna'daki savaş alanı ile Rusya'nın içinde olup bitenler arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum; Ukraynalılar savaş alanında daha fazla ilerleme kaydettiklerinde ya da kaydederlerse, bunun elit ve elit olmayan daha fazla Rus'un Prigojin'in savaş eleştirisine dikkat etmesine neden olacağını düşünüyorum. Putin bu noktada zaman kazanmaya çalışıyor. Wagner ile ne yapacağını ve Prigojin ile ne yapacağını düşündüğünü görüyorum. Bence yapmaya çalışacağı şey Prigojin'i ayrı ele almak ve onun altını oymak ama değer verdiği şeyleri de korumak.

"PUTİN, İNTİKAMIN SOĞUK YENEN BİR YEMEK OLDUĞUNU DÜŞÜNEN BİRİ"

Bence gördüğümüz şey Prigojin ve Putin arasında çok karmaşık bir dans. Bence Putin genellikle intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Bu yüzden durumu elinden geldiğince çözmeye çalışacaktır. Ancak benim tecrübelerime göre Putin, tam bir intikam havarisi ve Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşırırım" şeklinde konuştu.