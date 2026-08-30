CIA Direktörü Moskova’ya üçlü zirve teklifiyle gitti: Trump-Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde

Axios sitesine konuşan isimleri paylaşılmayan kaynaklar, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Ratcliffe'in, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü görüşme teklif ettiğini öne süren kaynaklar, bu ziyaretin amacının üst düzey Rus istihbarat yetkililerinin, Putin'i ABD'nin arabuluculuğunda Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmaya ikna etmeye yardımcı olup olamayacaklarını belirlemek olduğunu iddia etti.

Kaynaklar, Ratcliffe'e göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un, "diplomatik çabaları yeniden başlatmaya yardımcı olacak yapıcı bir kişi" olduğunu savundu.