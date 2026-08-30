CIA Direktörü Moskova’ya üçlü zirve teklifiyle gitti: Trump-Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde
CIA Direktörü John Ratcliffe’in geçen hafta Moskova’ya yaptığı ziyaretin perde arkasına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. ABD basını, Ratcliffe’in Rus istihbarat yetkilileriyle görüşerek Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmasına yardımcı olacak bir zemin aradığını ve üçlü liderler zirvesi teklif ettiğini öne sürdü.
Axios sitesine konuşan isimleri paylaşılmayan kaynaklar, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Ratcliffe'in, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü görüşme teklif ettiğini öne süren kaynaklar, bu ziyaretin amacının üst düzey Rus istihbarat yetkililerinin, Putin'i ABD'nin arabuluculuğunda Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmaya ikna etmeye yardımcı olup olamayacaklarını belirlemek olduğunu iddia etti.
Kaynaklar, Ratcliffe'e göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un, "diplomatik çabaları yeniden başlatmaya yardımcı olacak yapıcı bir kişi" olduğunu savundu.
TRUMP: ZİYARET STANDART BİR İŞ FAALİYETİYDİ
ABD Başkanı Trump, Axios'a yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in ziyaretinin "standart iş faaliyeti olduğunu ve Rusya'yı NATO bölgesine saldırılara karşı uyarmayı amaçlamadığını" belirtti.
The New York Times gazetesinin haberinde, Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde, Bortnikov'a, Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğu ileri sürülmüştü.