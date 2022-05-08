CIA: Nükleer silaha dair kanıt yok

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, ABD istihbaratının Rusya'nın taktik nükleer silahların konuşlandırılması ve potansiyel kullanımı için bir planı olduğuna dair kanıtlar görmediğini söyledi. Ancak Burns, Putin'in "kaybetmeyi göze alabileceğine inanmadığını" ve bu nedenle ABD'nin ne olursa olsun potansiyel nükleer tehdide "çok keskin bir şekilde odaklanması" gerektiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan Rusya, Harkiv'de iki gardaki ABD ve Batı ülkelerinden gelen silahların İskender füze sistemi ile yok edildiğini duyurdu.