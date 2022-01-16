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Haberler Dünya Haberleri ‘CIA, Ukraynalı ajanları Rusya’ya karşı eğitiyor’
Giriş Tarihi: 16.1.2022

‘CIA, Ukraynalı ajanları Rusya’ya karşı eğitiyor’

‘CIA, Ukraynalı ajanları Rusya’ya karşı eğitiyor’
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Rusya'ya karşı Ukrayna ordusu ve istihbaratından bir gruba gizli eğitim verdiği iddia edildi. Yahoo News'in istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, CIA'nın Kara Operasyonları Departmanı'nın Ukrayna Özel Kuvvetleri'ne ve istihbarat teşkilatlarına bağlı güçlere paramiliter operasyon eğitimi verdiği ileri sürüldü. ABD'de gerçekleştirilen birkaç haftalık yoğunlaştırılmış eğitimin, silah kullanımı, kamuflaj, kara navigasyon gibi birçok başlığı içerdiği savunuldu. Programın, Rusya'yı püskürtme ve muhtemel bir işgâlde Ruslara karşı direniş harekatı yapma üzerine kurgulandığı, eğitilen grubun yakın zamanda Rusya'ya karşı kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.
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‘CIA, Ukraynalı ajanları Rusya’ya karşı eğitiyor’
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