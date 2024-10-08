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Giriş Tarihi: 8.10.2024 11:40

CIA yetkilisi uyardı: Orta Doğu’da gerilim artabilir

ABD’nin istihbarat servisi CIA’nin direktörü William Burns, Orta Doğu hakkında yorum yaptı. Bölgedeki gerilim yükseleceğini iddia etti.

DHA
CIA yetkilisi uyardı: Orta Doğu’da gerilim artabilir

CIA Direktörü William Burns, İran ve İsrail liderleri savaş istemediklerini ifade etseler de Orta Doğu'da gerilimin bölgeye yayılma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD'nin Georgia eyaletinin Sea Island kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Burns, "Orta Doğu, karmaşık olayların her zaman yaşandığı bir yer" dedi.

ABD'nin önündeki en önemli görevinin gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek olduğunu belirten William Burns, İsrail'in İran'ın füze saldırısına nasıl karşılık vereceği ile ilgili kararının küresel çapta önemli etkileri olacağını söyledi.

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CIA yetkilisi uyardı: Orta Doğu’da gerilim artabilir
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