CIA’da işten çıkarmalar başladı: Personel endişeli!

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) son 2 yıl içinde işe alınan bazı çalışanlarını işten çıkarmaya başladığı iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, söz konusu dönemde alınan bazı memurların CIA genel merkezi haricinde bir yere çağrılarak kimliklerini teslim etmeleri istendi.

CIA'in bir sözcüsü, işten çıkarılmaları doğrularken, NYT'nin konuyla ilgili bilgiye sahip kaynakları, bu kişilerin "deneme süresindeki" memurlar olduğunu belirtti.

Kaynaklar, son dönemde işe alınanların tamamının çıkarılmayacağını ifade etti.

CIA memurlarının neden çağrıldıkları ve neden işlerine son verildiği bilinmezken, kurumda görevli personelin gelişmelerden dolayı endişeli olduğu kaydediliyor.

Teşkilattan bir sözcü, kurumun, son 2 yıl içinde işe alınan personelin çalışma performanslarını değerlendirdiğine işaret ederken, NYT'nin kaynakları ise Çin ve Meksika kartelleriyle ilgili çalışan alanlarda daha az işten çıkarmalar yapıldığına dikkati çekti.