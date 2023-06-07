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Giriş Tarihi: 8.6.2023

CIA’dan Dedeağaç’a gizemli ziyaret

CIA’dan Dedeağaç’a gizemli ziyaret
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği öne sürüldü. Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı iddia edildi. Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs'ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.
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CIA’dan Dedeağaç’a gizemli ziyaret
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